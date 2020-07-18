В Нижнем Тагиле прошёл посвящённый Дню металлурга праздничный салют

Он начался в 23.30. Небо над городом окрасилось в жёлтые, красные, зелёные и другие цвета. Сюрпризом для горожан стало лазерное шоу.

А еще галографическая цифра 80, символизирующая 80-летний юбилей ЕВРАЗ-НТМК.

Голография Фото: TagilCity.ru

Напомним, сегодня с праздником металлургов поздравил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.