В Нижнем Тагиле прошёл посвящённый Дню металлурга праздничный салют
Сегодня, 00:59Свободное времяФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в Нижнем Тагиле, 18 июля, прошло празднование Дня металлурга. Оно завершилось торжественным салютом.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Он начался в 23.30. Небо над городом окрасилось в жёлтые, красные, зелёные и другие цвета. Сюрпризом для горожан стало лазерное шоу.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
А еще галографическая цифра 80, символизирующая 80-летний юбилей ЕВРАЗ-НТМК.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Голография
Фото: TagilCity.ru
Напомним, сегодня с праздником металлургов поздравил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
Также он рассказал о том, что в честь праздника ЦБ РФ выпустил монету с изображением сталевара.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей