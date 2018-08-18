Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибудут в Екатеринбург 30 августа
Сегодня, 11:40Свободное время
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С 30 августа по 1 сентября верующие смогут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, которые прибудут в Екатеринбург.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Нижнетагильская Епархия РПЦ
Святыню привезут в уральскую столицу из Греции. Там мощи хранятся в храме Спиридона Тримифунтского. В Екатеринбурге верующие смогут поклониться мощам до 1 сентября включительно.
Торжественная встреча ковчега с мощами пройдет 30 августа в 08:45 в Храме-на-Крови.
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