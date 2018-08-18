Владислав Пинаев принял участие в церемонии в честь Дня города в Екатеринбурге

Возложение цветов к памятнику в День города существует в Екатеринбурге более 10 лет.

Вместе с первыми лицами Екатеринбурга и Свердловской области в церемонии участвовали еще более 10 представителей правительства, в том числе сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, врип главы города Виктор Тестов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, экс-мэр Екатеринбурга и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов, врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, члены правительства, депутаты и другие известные жители Екатеринбурга. Вместе с ними — представители консульств Республики Беларусь, Китая, Кореи, Чешской Республики.

Также в церемонии приняли участие рота почетного караула Центрального военного округа России и оркестр «Уралбэнд».

На Площади труда собралось более 200 жителей и гостей города, которые наблюдали за происходящим.