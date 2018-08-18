Юные тагильчане из лагеря «Леневский» соревновались в эстафете по ОБЖ

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В рамках Дня безопасности дети из лагеря «Леневский» отработали алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила»
Представители спецслужб провели для воспитанников лагеря эстафету. Команды соревновались в умении пользоваться огнетушителями, применении средств индивидуальной защиты, попадании в цель с помощью ручного пожарного ствола.
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Кроме того, ребята узнали о профессии водолаза-спасателя, повторили правила оказания первой помощи.
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