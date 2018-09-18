Худрук Нижнетагильского драмтеатра обрил актера для роли трудного подростка
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В Нижнетагильском драматическом театре актер обрился «налысо» ради роли трудного подростка.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Актеры Лаборатории молодой режиссуры в Нижнетагильском драмтеатре примеряют свои роли. Роман Ретунский будет играть трудного подростка Сашку в спектакле «Ангелочек», ради полного воплощения он лишился густой шевелюры. Худрук Игорь Булыгин лично обрил молодого артиста.
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Сам Роман проблемы в новом образе не увидел. Он считает, что подобное изменение поможет ему сыграть Сашку, с которым у него самого мало общих черт.
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