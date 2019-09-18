Хабиб Нурмагомедов на свой день рождения планирует прилететь в Екатеринбург

20 сентября спортсмену исполняется 31 год. Он подчеркнул, что день рождения не отмечает и не считает это праздником. Однако в этот день он может прилететь в Екатеринбург. Хабиб сообщил, что в столице Урала проходит чемпионат мира по боксу, и он может посетить дни закрытия.