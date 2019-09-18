Хабиб Нурмагомедов на свой день рождения планирует прилететь в Екатеринбург
Сегодня, 08:53Свободное времяФото: страница Хабиба Нурмагомедова в соцсети
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Свой 31-й день рождения борец MMA Хабиб Нурмагомедов может отпраздновать в Екатеринбурге, об этом он рассказал в интервью Первому каналу.
Сюжеты: Екатеринбург
20 сентября спортсмену исполняется 31 год. Он подчеркнул, что день рождения не отмечает и не считает это праздником. Однако в этот день он может прилететь в Екатеринбург. Хабиб сообщил, что в столице Урала проходит чемпионат мира по боксу, и он может посетить дни закрытия.
Может быть, в Екатеринбург полечу, там чемпионат мира по боксу идет, финалы будут. Я любитель бокса,подчеркнул Хабиб.
Напомним, что в Нижнем Тагиле запланировано строительство центра единоборств Хабиба Нурмагомедова.
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