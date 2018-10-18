Тагильчане впервые приняли участие в XXIV областной спартакиаде для людей с ОВЗ

Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями прошла в сентябре в Полевском районе. На мероприятие приехали более 80 человек. Всего соревновались 22 команды.

Соревнования проходили в четырех дисциплинах: фигурное вождение на колясках + гонки на колясках, дартс, шашки, бадминтон.