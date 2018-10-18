Тагильчане впервые приняли участие в XXIV областной спартакиаде для людей с ОВЗ
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80 человек приняли участие в XXIV областной спартакиаде, проводившейся в сентябре среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Тагильчане приняли в ней участие в первый раз.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями прошла в сентябре в Полевском районе. На мероприятие приехали более 80 человек. Всего соревновались 22 команды.
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Соревнования проходили в четырех дисциплинах: фигурное вождение на колясках + гонки на колясках, дартс, шашки, бадминтон.
Команда ДРО ООО «ВОИ» заняла 16 место в общем зачете, набрав 29,5 очков. Тагильчанка Инна Кармаева в своей группе заняла 2 место в соревнованиях по бадминтону, сообщает ДРО ООО «ВОИ».
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