В Екатеринбурге 25 октября пройдет Global Business Forum

Цель форума – показать, что заниматься и развивать бизнес можно не только в столицах, но и в других, менее крупных городах. Форум проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участники форма смогут прослушать программу в четырех локациях. Одна из тем будет посвящена секретам управления бизнесом и персоналом, а также реализации новых проектов. Во второй локации участникам предложат рассмотреть вопросы инвестиций и масштабирования, в частности, негативную сторону привлечения в бизнес денег, стратегии масштабирования бизнеса, успешный опыт привлечения инвестиций. Кроме того, в рамках этой темы будут проведены бизнес-разборы кейсов от экспертов.

В третьей локации спикеры расскажут истории успеха бизнесменов, а также, что нужно для успешного старта бизнеса. В менторской гостиной специалисты проведут серию личных встреч с участниками форума. Эксперты помогут с разбором бизнеса, ответят на вопросы и поделятся личным опытом.

В числе спикеров на Global Business Forum выступят основатель и генеральный директор GIBRelations Paul Karol, основатель ресторанов доставки еды «Сушкоф» и «Дельпесто» Иван Зайченко, гендиректор сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов, основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев, учредитель, председатель совета директоров Naumen Александр Давыдов и многое другие.