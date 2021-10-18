20-летний уралец в составе сборной России стал призером игр по Dota2

Российская команда Team Spirit в финале турнира The International 10 по DOTA-2 обыграла соперников из Китая, до этого момента не проигравших ни разу. Победители получат более 18-ти миллионов долларов, китайцы порядка 5-ти миллионов, сообщает telegram-канал Baza.
В состав второй команды входит представитель Урала из Артемовского 20-летний Данил Скутин.
Напомним, кибер-игра DOTA-2 сейчас является одной из самых популярных в мире в своем классе. В не играют миллионы геймеров, ставки на результаты принимаются во всех букмекерских конторах.