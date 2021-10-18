Первый в России кинетический театр появился в Екатеринбурге

На фасаде Театра кукол в Екатеринбурге, где проводится реконструкция, со стороны улицы Мамина-Сибиряка появился часовой механизм с движущимися куклами. Они будут «оживать» под бой курантов. Это первый в России кинетический театр.

Этот театр был назван «Время чудес», пишет «КП-Екатеринбург». Внутри располагается семь персонажей. Все они национальные герои. В каждой стране есть свой кукольный театр. Так, в России это Петрушка. В других странах они называются по-другому, рассказал директор театра Петр Стражников. Фасад, помимо Петрушки, украсили Гиньоль из Франции, Панча из Англии, Дон Кристобаль из Португалии, Кашперль из Австрии, Кашпарек из Чехии и Пульчинелла из Италии. Все они находятся за створками, раскрывающимися под музыку. На данный момент специалисты занимаются настройкой механизмов. Директор театра уточнил, что фигурки также появятся со стороны улицы Малышева. Сам механизм был создан при участии Театра кукол, а все фигурки сделаны из дерева. Полностью закончить реконструкцию театра и запустить в работу кукол планируется 27 декабря 2021 года. Финансирование ремонта осуществляется из бюджета Екатеринбурга. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура».

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