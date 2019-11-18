Календарь событий Нижнего Тагила признан лучшим в стране

Первое место событийный календарь Нижнего Тагила занимает уже второй год подряд. Календарь выпускается Центром развития туризма с 2016 года и ежегодно становится все более информативным и удобным для гостей и жителей города.

В 2018 году в справочнике появились QR-коды, перенаправляющие туристов на интернет страницы предстоящих событий, а также на туристический портал города. В финале премии Нижний Тагил представлял четыре проекта. В частности, «Фестиваль рыжих», событийный календарь, Центр развития туризма Нижнего Тагила как «Лучший муниципальный ТИЦ — организатор туристических событий» и соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».