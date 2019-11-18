Календарь событий Нижнего Тагила признан лучшим в стране
17 ноября на церемонии в Самаре Календарь событий Нижнего Тагила — 2019 признан лучшим в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий» премии Russian Event Awards, сообщает Центр развития туризма.
Первое место событийный календарь Нижнего Тагила занимает уже второй год подряд. Календарь выпускается Центром развития туризма с 2016 года и ежегодно становится все более информативным и удобным для гостей и жителей города.
В 2018 году в справочнике появились QR-коды, перенаправляющие туристов на интернет страницы предстоящих событий, а также на туристический портал города. В финале премии Нижний Тагил представлял четыре проекта. В частности, «Фестиваль рыжих», событийный календарь, Центр развития туризма Нижнего Тагила как «Лучший муниципальный ТИЦ — организатор туристических событий» и соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».
Свердловская область заняла лидирующие позиции в сфере событийного туризма по итогам премии — призовые места получили 14 проектов.