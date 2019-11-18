В Екатеринбурге за 110 миллионов рублей продается пляжный комплекс «Куба»
Сегодня, 21:19Свободное времяФото: Авито
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге выставлен на продажу пляжный комплекс «Куба» за 110 миллионов рублей. Объявление размещено на Авито.
Сюжеты: Екатеринбург
Располагается объект на полуострове Большой Конный. Его общая площадь составляет 3000 квадратных метров.
На территории находится ресторан Fidel, административные здания, футбольное поле, площадка для игры в волейбол, бани, недостроенная гостиница и другие объекты.
Также в объявлении отмечено, что весь объект функционирует, но требует финансовых вложений.
Перед комплексом располагается парковка на 50 мест, но в собственность она не оформлена.
Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя продавца — все документы готовы к проведению сделки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей