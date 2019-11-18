В Екатеринбурге за 110 миллионов рублей продается пляжный комплекс «Куба»

Располагается объект на полуострове Большой Конный. Его общая площадь составляет 3000 квадратных метров.

На территории находится ресторан Fidel, административные здания, футбольное поле, площадка для игры в волейбол, бани, недостроенная гостиница и другие объекты.

Также в объявлении отмечено, что весь объект функционирует, но требует финансовых вложений.

Перед комплексом располагается парковка на 50 мест, но в собственность она не оформлена.