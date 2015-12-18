ХК «Спутник» проводит конкурс для самых юных тагильчан
18 декабря 2015, 08:15Свободное времяMaurice
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Хоккейный клуб «Спутник» объявляет о старте новогоднего конкурса для детей!
Сюжеты: Нижний Тагил
Если ты не старше 14 лет, если ты любишь Новый год и болеешь за «Спутник», если ты хочешь получить приз от хоккеиста любимой команды, то этот конкурс для тебя!
Условия просты: необходимо смастерить новогоднюю игрушку/поделку/гирлянду или любое другое изделие (насколько хватит твоей фантазии) и принести во Дворец ледового спорта не позднее 25 декабря 2015 года (на вахту).
Главное условие – это украшение должно быть сделано своими руками!
Не забудь подписать свое имя, возраст и контактный телефон!
Подведение итогов конкурса – 10 января 2016 года.
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