Маколей Калкин сыграет повзрослевшего героя фильма «Один дома»
18 декабря 2015, 10:55Свободное времяMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Актер Маколей Калкин появится в первом эпизоде нового веб-сериала «:DRYVRS» в образе Кевина Маккалистера из фильма «Один дома», сообщает NME.
Отмечается, что, хотя имя героя Калкина в сериале не называется, актер сыграет персонажа, который получил серьезную психологическую травму в детстве, так как был забыт взрослыми и провел длительное время в одиночестве.
Издание отмечает, что в каждом эпизоде «:DRYVRS» новая приглашенная звезда будет исполнять роль очередного водителя такси популярного онлайн-сервиса, который использует главный герой.
В семейной комедии Криса Коламбуса «Один дома» 10-летний Калкин исполнил роль мальчика, которого забыли дома на Рождество.
В 2015 году актер отпраздновал свое 35-летие.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей