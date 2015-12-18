Неофициальная резиденция Деда Мороза в Нижнем Тагиле приглашает ребят поздравить его с праздником (ФОТО)

Продолжает свою работу новогодняя акция от Центра развития туризма города Нижний Тагил «Поздравь Деда Мороза - 2016». В преддверии Нового года дети любят писать письма главному персонажу этого праздника и загадывать пожелания и подарки. А юным тагильчанам предлагается, наоборот, поздравить Деда Мороза, возможно, немного уставшего от бесконечного исполнения чужих пожеланий, с наступающим праздником! И, уж поверьте, Дедушка в долгу не останется – он отблагодарит каждого участника акции ответным письмом и самым любимым детьми лакомством – мороженым (или конфетами). Награждение участников акции пройдет в рамках открытия Главной новогодней елки города и Ледового городка 25 декабря из рук Деда Мороза!

Для того, чтобы поздравление дошло до главного волшебника Нового года, необходимо до 24 декабря 2015 года включительно принести поздравительную открытку в неофициальную резиденцию Деда Мороза - Центр развития туризма Нижнего Тагила - по адресу: Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, офис 521.

Жители отдаленных районов и пригорода Нижнего Тагила могут загрузить свои открытки на сайт с помощью специальной формы: http://www.turizmnt.ru/konkurs/dedmoroz/

Напомним, акция «Поздравь Деда Мороза» проводится уже во второй раз. В прошлом году в Неофицильную тагильскую резиденцию Деда Мороза пришло более 160 открыток.