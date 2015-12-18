Тагильские библиотекари проводят уходящий Год литературы

Всем желающим будет предложено помечтать о том, какой бы подарок они хотели получить к Новому году, вспомнить самые заветные детские предновогодние мечты. Также участники акции с помощью библиотекарей смогут узнать предсказания на 2016 год со страниц любимых произведений.