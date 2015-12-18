Тагильские библиотекари проводят уходящий Год литературы
18 декабря 2015, 15:15Свободное времяMaurice
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22 декабря работники Центральной городской библиотеки выйдут в Театральный сквер, чтобы поздравить своих читателей и жителей города с наступающим Новым годом и провести символическое прощание с Годом литературы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всем желающим будет предложено помечтать о том, какой бы подарок они хотели получить к Новому году, вспомнить самые заветные детские предновогодние мечты. Также участники акции с помощью библиотекарей смогут узнать предсказания на 2016 год со страниц любимых произведений.
Акция будет проходить с 12-00 до 13-00 и с 15-00 до 16-00. Каждого участника ждёт сюрприз, сообщили нам в Центральной городской библиотеке.
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