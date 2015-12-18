Уральская красавица София Никитчук вошла в ТОП-10 в интернет-голосовании на конкурсе «Мисс мира»
Чтобы отдать свой голос уральской красавице, необходимо скачать на свой смартфон приложение Miss World.
22-летняя «Мисс Екатеринбург» и «Мисс Россия» София Никитчук вошла в ТОП-10 зрительского голосования на конкурсе «Мисс мира». Также в десятку зрительских симпатий вошли представительницы Эквадора, Камеруна, Индии, Франции, Филиппин, Ливана, Венесуэлы, Таиланда, Вьетнама.
Чтобы отдать свой голос уральской красавице, необходимо скачать на свой смартфон приложение Miss World. Затем необходимо перейти в список всех участниц и проголосовать за трех симпатичных для вас девушек (это обязательное условие). Первой в этом списке будет, конечно же, наша обворожительная София. Отметим, что итоги голосования влияют на конечный результат конкурса красоты.
Напомним, финал «Мисс мира» пройдет 19 декабря в китайском городе Санья.
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