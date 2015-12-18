Уральская красавица София Никитчук вошла в ТОП-10 в интернет-голосовании на конкурсе «Мисс мира»

Чтобы отдать свой голос уральской красавице, необходимо скачать на свой смартфон приложение Miss World. Затем необходимо перейти в список всех участниц и проголосовать за трех симпатичных для вас девушек (это обязательное условие). Первой в этом списке будет, конечно же, наша обворожительная София. Отметим, что итоги голосования влияют на конечный результат конкурса красоты.