Юная тагильчанка завоевала гран-при на конкурсе красоты в Туле
Сегодня, 20:45Свободное времяФото: pxhere.com
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Тагильчанка Алиса Измайлова завоевала гран-при конкурса красоты в Туле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Детский конкурс красоты и таланта проходил в Туле. Участие в нем приняла юная тагильчанка, которой удалось завоевать титул «Мини-мисс Совершенство» и гран-при конкурса.
После победы Алиса сможет принять участие во Всероссийском фестивале «Мисс Совершенство», который пройдет летом 2019 года, сообщает «Тагильский рабочий».
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