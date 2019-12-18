В Екатеринбурге прошел показ фильма о праведном Симеоне Верхотурском
Вчера, 23:11Свободное времяФото: Свято-Николаевский монастырь
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В Екатеринбурге состоялся показ фильма о праведном Симеоне Верхотурском — покровителе уральской земли, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Документальная картина «36 верст к Богу» была презентована в день прославления великого святого. Это первый фильм о Симеоне Верхотурском, где представлен облик святого.
Мы очень долго искали актера, похожего на Симеона, его образ создавался по изображениям на иконах. Фильм представляет собой реконструкцию событий, это очень интересно,рассказал генеральный продюсер фильма Александр Тютрюмов.
Фильм рассказывает об одном из известных маршрутов православного паломничества — Симеоновой тропе. В сентябре проходили празднования в честь перенесения мощей святого, которые были завершены крестным ходом по этому маршруту.
Длительность фильма составляет 25 минут. Планируется, что он будет представлен на различных фестивалях.
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