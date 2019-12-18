В «Яндексе» рассказали, чем в 2019 году больше всего интересовались екатеринбуржцы
Сегодня, 15:06Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Компания «Яндекс» составила рейтинг событий, которыми больше всего в 2019 году интересовались екатеринбуржцы.
На первом месте оказалось убийство Ксении Каторгиной. Напомним, девушку убили осенью при продаже автомобиля «Ауди».
Также жители Екатеринбурга часто искали новости по теме карантина из-за ОРВИ в образовательных учреждениях, интересовались протестами в Театральном сквере из-за строительства Храма святой Екатерины. В список топовых запросов попали ДТП на улице Малышева и концерт группировки «Ленинград».
При этом отмечается, что в российский топ события в Екатеринбурге в этом году не попали. Но в топ попали уральские исполнители, например, песня «Любимка» екатеринбургского певца Niletto.
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