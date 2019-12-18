В «Яндексе» рассказали, чем в 2019 году больше всего интересовались екатеринбуржцы

Также жители Екатеринбурга часто искали новости по теме карантина из-за ОРВИ в образовательных учреждениях, интересовались протестами в Театральном сквере из-за строительства Храма святой Екатерины. В список топовых запросов попали ДТП на улице Малышева и концерт группировки «Ленинград».

При этом отмечается, что в российский топ события в Екатеринбурге в этом году не попали. Но в топ попали уральские исполнители, например, песня «Любимка» екатеринбургского певца Niletto.