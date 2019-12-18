Юрий Дудь сравнил испанский Бильбао с Нижним Тагилом

Дудь пообщался с россиянкой Ларисой Терентьевой, проживающей в Испании. Она рассказала, что Бильбао превратился из промышленного города в туристическую Мекку. Дудь сравнил испанский город с Нижним Тагилом, отметив, что при достаточных финансовых вложениях город может стать культурным центром.

В Нижнем Тагиле проживают 353 тысячи человек, в Бильбао — 364 тысячи человек. И еще не так давно Бильбао был металлургическим городом с плохой экологией. Также в выпуске шоу отметили, что в городе недостаточно создавать архитектурные объекты, но и нужно заботиться об экологии.