Телеканал ТНТ принял решение завершить показать шоу «Дом-2».

Финальный эпизод, который будет идти больше двух часов, выйдет в эфир 30 декабря. На телевидение проект стартовал в 2003 году. Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ,сообщили ТАСС в пресс-службе канала. В течении всего времени ведущими шоу были такие медийные личности, как Дмитрий Нагиев, Ольга Бузова и Ксения Собчак. Автор проекта - Валерий Комиссаров.

