Крещение в Нижнем Тагиле: на набережной пруда тагильчане окунаются в прорубь (ФОТО, ВИДЕО)

Несмотря на то, что прорубь у здания клуба моржей была освящена в полдень, она пользовалась популярностью и до этого. С полуночи она была открыта для всех желающих окунуться в холодную воду. За происходящим внимательно следят сотрудники поисково-спасательной службы и полиции. Один из них рассказал редакции TagilCity.ru о проводимом мероприятии.

Мы следим за безопасностью крещенских купаний. Они проводятся здесь каждый год. В 12 часов приезжает батюшка, освящает воду. Наше дежурство началось здесь с 00:00 часов. За это время никаких происшествий не было.

Из поруби люди выходят покрасневшие, но, как правило, довольные. Свои впечатления они описывают кратко и ёмко: «Ох, хорошо», «Отлично». Ещё бы! После проруби кровь приливает к коже, чувство и правда восхитительное.

В раздевалке тагильчане поделились с журналистом TagilCity.ru впечатлениями чуть подробней:

Как будто в баньку сходил попариться. Главное - надо верить, что это хорошо и приятно. Это самое главное считает один из мужчин.

Попался и самый настоящий «морж»:

Я хожу сюда купаться три раза в неделю, для меня это в порядке вещей делится он.

Конечно, на купания приходит больше мужчин, но встречаются и женщины, причём не так редко, как можно подумать. Одна тагильчанка так описала причину своего прихода сюда:

Хорошие впечатления. Это приятно и хорошо. Мы уже третий год приходим. На себе поняли, что оздоравливаемся. Ни разу за год не болели после этого.

Тем временем в Екатеринбурге решают проблему доступности мест для купания по-своему. В микрорайоне Академический установили большую палатку, внутри которой организован бассейн с подогревом. Впрочем, подогрев чисто символический, воде будут не давать замерзнуть, удерживая температуру на уровне 4 градусов.

Если вы решили попробовать искупаться в проруби, не забывайте про противопоказания. В холодную воду не стоит залазить людям с болезнями суставов и кровеносной системы.