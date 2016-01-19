Социальные сироты Нижнего Тагила примут участие в конкурсе «Твоя высота»

В нижнетагильском детском доме состоялась торжественная презентация конкурса «Твоя высота», предназначенная не только для детей, но и воспитателей. Организаторы рассказали, почему конкурс назвали именно так: каждый человек должен стремиться к нравственным и духовным высотам. Устремление к нравственной высоте можно сравнить с альпинизмом: очень тяжелый подъем оправдан открывающейся с высоты небывалой красотами. Каждый из нас иногда бывает ленив на добрые поступки. Но, пересилив себя, получает необычайное удовлетворение, не сравнимое с радостью от обычных удовольствий.

Игумения Скорбященского монастыря матушка Мария рассказала о конкурсной программе, о главных призах для победителей: за I место — поездка в Иерусалим на Святую Землю, ко Гробу Господню, за II место — паломничество в монастырь на острове Валаам, за III место конкурсант будет удостоен поездки в Раифский монастырь города Казань.

Детям показали небольшие ролики, из которых становится ясно: добрые поступки заключаются в повседневной жизни, в мелочах. Не нужно пытаться спасать весь мир - достаточно просто увидеть, что кому-то нужна помощь, поддержка, забота. И дать ее нуждающемуся. Цель проекта - стремление раскрыть нравственный потенциал каждого ребенка, сформировать понятия о добре и зле, пробудить стремление совершать добрые дела в отношении ближних.

Конкурсная программа рассчитана на год и предполагает несколько направлений: добрые дела по отношению к тем, кто живет рядом (добрые дела в отношении своих товарищей, живущих в одном интернате); добрые дела по отношению к взрослым (воспитателям, педагогам, учителям); добрые дела по отношению к Детскому дому (бережное отношение к имуществу, помощь в восстановлении и ремонте поврежденного оборудования и пр.); добрые дела и участие в организованной помощи более слабым (пансионат «Тагильский», специализированный Дом ребенка, волонтерское участие в акциях и мероприятиях); добрые дела по отношению к Отечеству (участие в различных патриотических, экологических проектах и пр.).