Социальные сироты Нижнего Тагила примут участие в конкурсе «Твоя высота»
Детям, живущим вне семьи, очень сложно почувствовать потребность совершать добрые поступки – за спиной у многих негативный опыт семейных отношений и отсутствие доверия к миру. К тому же современный мир демонстрирует, как главные ценности, стремление к успешности и потребительству. Конечно, воспитатели детского дома стараются вложить в души своих воспитанников верные нравственные ориентиры, но самостоятельно сделать выбор жизненного пути социальным сиротам бывает сложно.
В нижнетагильском детском доме состоялась торжественная презентация конкурса «Твоя высота», предназначенная не только для детей, но и воспитателей. Организаторы рассказали, почему конкурс назвали именно так: каждый человек должен стремиться к нравственным и духовным высотам. Устремление к нравственной высоте можно сравнить с альпинизмом: очень тяжелый подъем оправдан открывающейся с высоты небывалой красотами. Каждый из нас иногда бывает ленив на добрые поступки. Но, пересилив себя, получает необычайное удовлетворение, не сравнимое с радостью от обычных удовольствий.
Игумения Скорбященского монастыря матушка Мария рассказала о конкурсной программе, о главных призах для победителей: за I место — поездка в Иерусалим на Святую Землю, ко Гробу Господню, за II место — паломничество в монастырь на острове Валаам, за III место конкурсант будет удостоен поездки в Раифский монастырь города Казань.
Детям показали небольшие ролики, из которых становится ясно: добрые поступки заключаются в повседневной жизни, в мелочах. Не нужно пытаться спасать весь мир - достаточно просто увидеть, что кому-то нужна помощь, поддержка, забота. И дать ее нуждающемуся. Цель проекта - стремление раскрыть нравственный потенциал каждого ребенка, сформировать понятия о добре и зле, пробудить стремление совершать добрые дела в отношении ближних.
Конкурсная программа рассчитана на год и предполагает несколько направлений: добрые дела по отношению к тем, кто живет рядом (добрые дела в отношении своих товарищей, живущих в одном интернате); добрые дела по отношению к взрослым (воспитателям, педагогам, учителям); добрые дела по отношению к Детскому дому (бережное отношение к имуществу, помощь в восстановлении и ремонте поврежденного оборудования и пр.); добрые дела и участие в организованной помощи более слабым (пансионат «Тагильский», специализированный Дом ребенка, волонтерское участие в акциях и мероприятиях); добрые дела по отношению к Отечеству (участие в различных патриотических, экологических проектах и пр.).
Первое собрание состоялось в монастырской библиотеке в минувшую пятницу, на нем присутствовали педагоги и воспитатели детского дома. Матушка Мария, как руководитель конкурса, обратилась к присутствующим с просьбой помочь своим воспитанникам в их решении в течение целого года шаг за шагом изменять свою жизнь и приближаться к своей высоте (это 13 ребят, изъявивших желание участвовать в конкурсе - каждый заполнил заявку на участие в конкурсе). Она также дала методические рекомендации, разработанные организаторами для проведения конкурса «Твоя высота» и ответила на все сопутствующие вопросы педагогов.