Студенты в футболках МЧС России создали ролик в поддержку курсантов УИГА (ВИДЕО)
19 января, 16:30Свободное время
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В интернете появилось видео, на котором под песню итальянского музыканта Бенни Бенасси танцуют молодые люди в футболках с надписью «МЧС России».
Видеоролик с танцующими юношами в футболках МЧС России появился на популярном видеохостинге 18 января 2018 года, пишет Nashgorod.ru. Сообщается, что видео было снято в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, создавших подобный ролик ранее.
Клип от курсантов Ульяновского летного училища вызвал большой общественный резонанс. Хотя прокуратура в этом видео не выявила нарушений правил внутреннего распорядка. В поддержку будущих летчиков была создана петиция. А затем в сети начали появляться видеопародии, снятые другими студентами.
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