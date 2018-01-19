Студенты в футболках МЧС России создали ролик в поддержку курсантов УИГА (ВИДЕО)

Видеоролик с танцующими юношами в футболках МЧС России появился на популярном видеохостинге 18 января 2018 года, пишет Nashgorod.ru . Сообщается, что видео было снято в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, создавших подобный ролик ранее.

Клип от курсантов Ульяновского летного училища вызвал большой общественный резонанс. Хотя прокуратура в этом видео не выявила нарушений правил внутреннего распорядка. В поддержку будущих летчиков была создана петиция. А затем в сети начали появляться видеопародии, снятые другими студентами.