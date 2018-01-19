Тагильчане окунулись в крещенскую купель (ФОТО, ВИДЕО)
19 января, 13:30Свободное время
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18 января 2018 года по всей России открылись крещенские купели.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в зимних купаниях приняли участие более 15 тысяч уральцев.
Спасатели и врачи дежурят на 152 водоемах области. Праздничные купания начались с вечера 18 января и продлятся весь день 19 января. В воскресенье, 20 января, купели будут засыпаны снегом и заморожены.
В Нижнем Тагиле двадцатиградусный мороз не испугал желающих искупаться в крещенской купели, установленной недалеко от клуба «моржей».
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Спасатели предупреждают граждан о необходимости соблюдать правила безопасности при купании. Специалисты сообщают, что нужно адекватно оценивать свои возможности, и, если есть хоть какие-то признаки недомогания, лучше избегать пребывания в холодной воде.
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Фото: vladbatin.ru
Видео: Тагил-ТВ
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