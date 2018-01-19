Великое освящение воды прошло в тагильских храмах накануне Крещения (ВИДЕО)

19 января по православному календарю отмечается крещенский сочельник. В этот день в храме Сергия Радонежского в Нижнем Тагиле прошло богослужение, в конце которого епископ совершил Великое освещение воды.

Как пояснили священнослужители, святой водой можно умываться, пить ее или окропить ей жилище. Это, по словам епископа, поможет очистить душу и избавиться от болезней. В таком состоянии вода сохраняется в течение всего года.

В день Крещения многие решают окунуться в ледяную воду, чтобы очиститься от грехов и духовно преобразиться.

Морозы не испугали и жителей Нижнего Тагила: они активно ныряют в прорубь. Для этого на акватории тагильского пруда была специально оборудована купель. Однако священнослужители призывают тагильчан разумно подходить к купаниям в ледяной воде, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».