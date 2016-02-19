Тагильский рокер, покоривший мэтров отечественной эстрады, даст в родном городе сольный концерт

В составе уральской рок-группы играет наш земляк – бас-гитарист Александр Мехоношин. Коллектив стал одним из любимчиков проекта «Главная сцена», талант молодых исполнителей был отмечен как зрителями проекта, так и его жюри – известными российскими музыкантами.