Тагильский рокер, покоривший мэтров отечественной эстрады, даст в родном городе сольный концерт
19 февраля 2016, 12:15Свободное время
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Группа N.E.V.A, финалисты масштабного телепроекта «Главная сцена» на телеканале РОССИЯ-1, приезжают в Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
В составе уральской рок-группы играет наш земляк – бас-гитарист Александр Мехоношин. Коллектив стал одним из любимчиков проекта «Главная сцена», талант молодых исполнителей был отмечен как зрителями проекта, так и его жюри – известными российскими музыкантами.
Уральские рокеры приготовили настоящий подарок для прекрасной половины нашего города – 7 марта N.E.V.A исполнит свои хиты на сцене Дома политпросвещения.
Сам Александр Мехоношин с нетерпением ждет встречи со своими земляками.
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