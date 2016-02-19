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В Нижнетагильском театре драмы Сергей Носов поздравил ветеранов и вручил им благодарственные письма (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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В Нижнетагильском театре драмы Сергей Носов поздравил ветеранов и вручил им благодарственные письма (ФОТО, ВИДЕО)

19 февраля 2016, 18:10Свободное времяДенис Таратонов
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