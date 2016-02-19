В Нижнетагильском театре драмы Сергей Носов поздравил ветеранов и вручил им благодарственные письма (ФОТО, ВИДЕО)

После того, как в зал торжественно внесли знамя, первым поздравить тагильчан вышел мэр Нижнего Тагила. Стоя на ярко освещённой сцене Сергей Носов рассказал о том, что для России означает День защитника Отечества и о том, какую роль играет в этом Нижний Тагил.

Наши воины и ратники всегда защищали нашу Родину с самопожертвованием, достоинством и честью. Нижний Тагил по праву может отмечать этот праздник, как город, внёсший особый вклад в победы, которые были присущи нашему оружию.

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Я от всей души поздравляю тагильчан, поздравляю ветеранов войны, ветеранов тыла, всех офицеров и солдат, стоявших и стоящих на страже безопасности нашей Родины. С праздником вас! -- сказал он в своей речи.

Не остались в стороне и другие видные люди города. Сказать теплые слова вышли председатель городской Думы Александр Маслов и председатель городского совета ветеранов Чашников П.П.

Рассказать о преемственности поколений на сцену вышел директор регионального центра патриотического воспитания Свердловской области, Герой России Игорь Олегович Родобольский. Он посоветовал молодёжи поступать в военные училища.

Чтобы разбавить официальность, поздравления перемежались выступлениями творческих коллективов на национальную и армейскую тематику.

Особое место на мероприятии заняло вручение благодарственных писем ветеранам и особо отличившимся пожилым гражданам города.

Звуки марша завершили это мероприятие.