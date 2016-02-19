Выбрал, сравнил, заказал: «МегаФон» проанализировал поведение мужчин в интернет-магазине

На Урале почти половина приобретенных гаджетов и «красивых» мобильных номеров приходится на жителей главных мегаполисов региона – Екатеринбург и Челябинск. При этом, в отличие от офлайн шоппинга, который предпочитают женщины, в интернет-пространстве за покупками чаще всего ходят мужчины в возрасте до 45 лет. С решением такие покупатели также не медлят – среднее время выбора мобильного устройства или «красивого» номера не превышает 10-15 минут. Самое популярное время для онлайн-заказов уральцев – с 16.00.

Отметим, по данным компании Nielsen, практически девять из десяти российских пользователей интернета (89%) совершают покупки в Сети. Наибольшей популярностью среди покупающих в интернете россиян пользуются одежда и электроника. 44% опрошенных покупали мобильные устройства.

Лидерами интернет-продаж 2015 года являются смартфоны среднего ценового сегмента – это модели ZTE и Micromax. Среди более высокой ценовой категории первенство держат смартфоны Apple. Также появился новый тренд – рост количества клиентов, которые не только покупают мобильные устройства, но и предпочитают с их помощью совершать покупки в интернете. Благодаря адаптивной версии нашего сайта, сделать заказ с телефона и планшета всегда удобно, в результате только в Свердловской области число интернет-заказов за последний год выросло на 15% отмечает директор Уральского филиала «МегаФон Ритейл» Егор Заречнев.