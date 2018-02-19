День студенческих отрядов отметили в Нижнем Тагиле 17 февраля (ВИДЕО)

17 февраля в Нижнем Тагиле отметили день студенческих отрядов, который с 2016 года ежегодно проводится по всей стране. Молодые люди из тагильских студотрядов рассказали о том, как сейчас проходит их работа. После сдачи летней сессии они на 2 месяца отправляются трудиться.

Если раньше студенты отправлялись осваивать целинные земли, то сейчас они в составе отрядов ездят на стройки. Кроме того, они пропагандируют здоровый образ жизни, проводят профилактику различных серьезных заболеваний, помогают пенсионерам и воспитывают детей.

Как считают ветераны тагильских студотрядов, такая совместная работа не только позволяет освоить новые профессии, но и воспитать в себе ответственность за других. Кроме того, студенты получают навыки хороших руководителей, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».