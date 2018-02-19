Идеи жителей Нижнего Тагила дополнят облик Театра кукол (ФОТО)

После реконструкции изменится архитектурный облик театра. В связи с этим тагильчан попросили обсудить один из вариантов внешнего оформления театра. Жители города могут оставить отзывы, а также предложить собственные идеи внешнего вида. Пожелания будут учтены в мэрии Нижнего Тагила.

На выставленных эскизах видно, что здание предлагается оснастить двумя колоннами – круглой и треугольной формы. Часть кровли на изображениях выполнена в виде книги «Приключения Буратино» Алексея Толстого. Здесь же изображен золотой ключик, а на краю крыши фасада гостей будет приветствовать главный герой произведения – Буратино.

В вечернее время на здании включат мягкую внешнюю подсветку. Также за счет внутреннего освещения красочные стеклянные витражи можно будет увидеть издалека.

Стены планируется частично украсить изразцовым кирпичом. Сам объект будет выполнен в светлых тонах. Доминировать будет белый цвет.

В настоящее время проект находится в процессе создания. Известно, что в здании отремонтируют зрительный зал, а также обновят сценическое, световое и звуковое оборудование.

Концепция проект предусматривает увеличение площади здания театра на 770 кв.м. За счет пристроенных площадей расширят бутафорские, швейные цеха, а также слесарные мастерские и гримерки для артистов.

Жители города практически сразу подключились к обсуждению представленных эскизов. В репликах отражены как положительные отзывы, так и критика.

Напоминает то ли пряничный домик, то ли декорации к мультфильмам Диснея. Деревья на заднем плане нарисованы, конечно, красиво, но на практике там с одной стороны торговый центр, с другой парковка, дорога и жилые дома. Красивого звездного неба, соответственно, тоже не будет. Было бы интересно увидеть вид сверху, чтобы понять, какую часть парка и/или парковки со стороны К.Маркса отрежут написал в отзывах к проекту тагильчанин Сергей.

Ряд других комментаторов обратили внимание на то, что рядом с Театром кукол расположен Александровский пассаж, который портит панораму культурного учреждения. Некоторые даже предлагают снести торговый центр.

Поддерживаю всех тех, кто предлагает убрать Александровский пассаж. Каким бы не был красивым Театр кукол, Пассаж все перегораживает. Да и никто не ходит в этот ТЦ, разве что в банкоматы, а их можно на улице разместить пишет Данил.

Кто-то пишет, что уже вместе с детьми ждет открытия обновленного театра.

Проект очень красивый! Похож на замок, я думаю детям очень понравится такой внешний вид здания и цвет. Мне всё нравиться, будем ждать открытия, чтобы сходить с братьями в этот сказочный замок делится впечатлениями Исмаил.

Часть пользователей интернета отмечает, что проект сделан со вкусом и напоминает настоящий замок. Однако на эскизе, по мнению некоторых тагильчан, обновленное здание перенасыщено деталями.

Проект вроде не плохой и продуман не дурно, но складывается ощущение, что автор уже где-то чуть-чуть переборщил с насыщением деталями, есть вопросы по его восприятию и созерцанию обычными людьми со стороны хотя-бы проспекта Ленина, где он закрыт Александровским пассажем, но хорошо виден со стороны Комсомольского сквера. Вот этот угол и хочется сделать главным - и поднять круглую башню еще на один этаж вверх - пусть будет одна яркая доминанта, которая даст активный силуэт кукольному театру (вход приподнять и чуть отодвинуть от него цветовые витражи) - тогда точно эта башня отвлечет внимание от пассажа - входная группа сыграет на притяжение, а фасад с разными башнями только выиграет (он ведь и так ассиметричен). И еще фасад со стороны ул. К.Маркса какой-то скучный - а ведь там он хорошо виден отовсюду - можно ведь элементы главного входа и здесь повторить незатейливо. А вообще здорово, хорошо, когда появляются такие архитектурные решения, еще лучше, когда они реализуются - автор проекта молодец! -- пишет Сергей.

Отметим, что обновление Театра кукол по плану должно завершиться в 2019 году.