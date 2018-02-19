Католический храм в Калужской области сожгли во время масленичных гуляний (ФОТО)
19 февраля, 10:40Свободное время
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Макет католического собора высотой 30 метров вместо традиционного чучела Масленицы сожгли по окончанию масленичной недели в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
Художник Николай Полисский, являющийся основателем арт-парка, назвал свое художественное творение «Пламенеющая готика».
Рождающуюся из пламени «идею» архитектуры я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь, созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так «Пламенеющая готика» появилась на свет сказал Николай Полисский.
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ оценил идею как крайне сомнительную, передают «Новые Известия». Сожжение храма выглядит оскорбительным и недопустимым в дни, когда граждане через поджог храмов выражают свою политическую позицию.
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Фото «Новые Известия»
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