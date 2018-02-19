Первые трамвайные экскурсии прошли для жителей Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Экскурсоводы из Центра туризма Нижнего Тагила поведали тагильчанам городские легенды, а также ответили на интересующие заинтересованных слушателей вопросы о городе. В качестве сувениров горожанам вручили календари с пейзажами Нижнего Тагила.

Как рассказали организаторы, некоторые горожане сознательно продолжали путешествие в трамвае, даже если достигали своей остановки.

Центр развития туризма и МУП «Тагильский трамвай» договорились о том, что будут проводить такие увлекательные поездки на регулярной основе. Все желающие могут ознакомиться с расписанием в городских трамваях, а также на официальных сайтах учреждений.