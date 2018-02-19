Заявления в весенние детские лагеря будут приниматься в Нижнем Тагиле с 21 февраля

21 февраля с 8:00 начнётся приём заявок на отдых в детские лагеря «Уральский огонёк» и «Антоновский». Максимальная численность отдыхающих составляет 128 человек.

Стоимость путёвки составляет чуть более 6,5 тыс. рублей. Родители отдыхающих детей должны будут заплатить 20% от средней стоимости проживания. Некоторым категориям родителей будет предоставлена 100%-ная компенсация путёвки.

Как передают «Все новости», смена продлится с 24 по 31 марта. Заявления можно подать тремя способами - через МФЦ, сайт госуслуг или через портал образовательных услуг Свердловской области.

Ранее стало известно о предложенных Госдумой поправках в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», согласно которым чиновники должны будут публиковать в интернете все обращения родителей, посвященные детскому отдыху, и ответы на них.