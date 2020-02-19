Граффитист из Нижнего Тагила представит в Екатеринбурге дизайнерскую коллекцию одежды

В показе примут участие исполнители NILETTO и Nastika. Бренд создал дизайнер Янис Тсанидис, а затем к проекту присоединились Александр Пространство и Денис Благо. Свердловчане открыли свой цех по пошиву дизайнерских вещей.

Для Ekaterinburg fashion week дизайнеры подготовили новую коллекцию из 40 вещей она носит название «Но-но» (по-японски «путь»). Для их создания команда использовала старую одежду. По словам создателей, таким образом они хотели показать историю и энергетику вещей, а также сделать из них акт современного искусства.