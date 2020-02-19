Граффитист из Нижнего Тагила представит в Екатеринбурге дизайнерскую коллекцию одежды
Сегодня, 12:50Свободное времяФото: pixabay.com
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Уличный художник из Нижнего Тагила Денис Благо представит в Екатеринбурге новую коллекцию одежды бренда HŌXX, пишет «Афиша МС».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В показе примут участие исполнители NILETTO и Nastika. Бренд создал дизайнер Янис Тсанидис, а затем к проекту присоединились Александр Пространство и Денис Благо. Свердловчане открыли свой цех по пошиву дизайнерских вещей.
Для Ekaterinburg fashion week дизайнеры подготовили новую коллекцию из 40 вещей она носит название «Но-но» (по-японски «путь»). Для их создания команда использовала старую одежду. По словам создателей, таким образом они хотели показать историю и энергетику вещей, а также сделать из них акт современного искусства.
Показ коллекции, в создании которой поучаствовал тагильчанин Денис Благо, назначен на 12 марта. Неделя моды в столице Урала пройдет с 11 по 16 марта.
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