Виктория Старикова из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube

Виктория Старикова из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube
Виктория Старикова из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube
Сегодня, 16:45Свободное времяФото: YouTube

YouTube отметил достижения уроженки Нижнего Тагила золотой кнопкой

Уроженка Нижнего Тагила, певица Виктория Старикова, отмечена наградой видеохостинга YouTube.

О своем достижении 13-летняя девушка рассказала в социальной сети. По ее словам, получить такую награду было очень приятно, потому что золотая кнопка от YouTube вручается не каждому каналу, а только имеющим более 1 миллиона подписчиков.

Виктория Старикова — восходящая звезда интернета. В 2018 году она, уроженка Нижнего Тагила, взяла Гран-при престижного международного конкурса «CHORUS INSIDE SUMMER 2018 CHIETI» в Италии.

И это далеко не единственная победа певицы. Виктория также является лауреатом фестиваля «Поколение NEXT», полуфиналистом телепроекта «Минута славы, Юбилейный Сезон», победителем интернет-конкурса «Super дети Поколение М», и некоторых других.

Видео:Youtube.com

Девушка исполняет песни известных артистов эстрады. Причем, делает она это в своей уникальной манере. Еще она играет на фортепиано.

Все видеоролики тагильчанка выкладывает на своем канале в YouTube. Многие из них имеют многомиллионные просмотры. Например, клип «Три желания» посмотрели 120 миллионов раз.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьпевицаНижний ТагилВика Старикова
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы