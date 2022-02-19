Виктория Старикова из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube

О своем достижении 13-летняя девушка рассказала в социальной сети. По ее словам, получить такую награду было очень приятно, потому что золотая кнопка от YouTube вручается не каждому каналу, а только имеющим более 1 миллиона подписчиков.
Виктория Старикова — восходящая звезда интернета. В 2018 году она, уроженка Нижнего Тагила, взяла Гран-при престижного международного конкурса «CHORUS INSIDE SUMMER 2018 CHIETI» в Италии.
И это далеко не единственная победа певицы. Виктория также является лауреатом фестиваля «Поколение NEXT», полуфиналистом телепроекта «Минута славы, Юбилейный Сезон», победителем интернет-конкурса «Super дети Поколение М», и некоторых других.
Девушка исполняет песни известных артистов эстрады. Причем, делает она это в своей уникальной манере. Еще она играет на фортепиано.
Все видеоролики тагильчанка выкладывает на своем канале в YouTube. Многие из них имеют многомиллионные просмотры. Например, клип «Три желания» посмотрели 120 миллионов раз.