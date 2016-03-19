Нижний Тагил ожидает снежная неделя (ФОТО)

Вчерашний снегопад стал сюрпризом для тагильчан. Для кого-то приятным, а для кого-то (например, автолюбителей) нет. Погода изменилась из-за пришедшего с запада циклона. Он принес с собой много влаги, которая выпадает прямо сейчас в виде снега.

Тагильчане по-разному оценивают случившееся. Некоторые в восторге:

Великолепно! Все как в зимней сказке стало, особенно вчера вечером было красиво, когда снег кружился в свете фонарей поделился хорошим настроением с редакцией TagilCity.ru один тагильчанин.



Вы за руль садились вчера? Дорога скользкая, аварий куча, пробки... Ещё и снега по колено не согласен другой.

А как вы относитесь к вчерашнему снегопаду?

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