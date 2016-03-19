Нижний Тагил ожидает снежная неделя (ФОТО)
Вчера в Нижнем Тагиле довольно сильно изменилась погода. На смену уверенно приближающейся весне снова пришла красавица зима, город засыпало снегом. Ожидается, что снег будет идти почти всю ближайшую неделю.
Вчерашний снегопад стал сюрпризом для тагильчан. Для кого-то приятным, а для кого-то (например, автолюбителей) нет. Погода изменилась из-за пришедшего с запада циклона. Он принес с собой много влаги, которая выпадает прямо сейчас в виде снега.
Тагильчане по-разному оценивают случившееся. Некоторые в восторге:
Великолепно! Все как в зимней сказке стало, особенно вчера вечером было красиво, когда снег кружился в свете фонарей поделился хорошим настроением с редакцией TagilCity.ru один тагильчанин.
Вы за руль садились вчера? Дорога скользкая, аварий куча, пробки... Ещё и снега по колено не согласен другой.
А как вы относитесь к вчерашнему снегопаду?
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© Денис Таратонов, TagilCity.ru