В Нижнем Тагиле активисты обсудили, как сделать День молодежи интересным и полезным для города событием (ФОТО)

В 2016 году Администрация города проводит праздник с учетом желаний самой молодежи. Организаторы обсудили дату проведения главного праздника, было решено провести основные мероприятия 25 июня в субботу.

Важным отличием праздника в этом году станет то, что программу мероприятий будут создавать сами представители молодежи. Таким образом, по мнению организаторов, молодежь Нижнего Тагила получит именно такой праздник, какой ей хочется.

Бюджет мероприятия всегда был меньше, чем бюджет того же Дня города, - не более 600 тысяч рублей рассказала Светлана Мусатова, главный специалист Управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил, победитель Премии «Человек года» в 2014 г.

Оргкомитет праздника отметил, что в городе существует проблема миграции молодежи: юные талантливые тагильчане уезжают в другие города.

Мы не общаемся друг с другом! Мы не знаем, кто кому чем может быть полезен! Поэтому решено сделать из Дня молодежи фейерверк творческих проектов. И сам праздник будет идти не 1 день: в течение длительного периода мы будем проводить множество интересных мероприятий сказал Андрей Батурин, инициатор проведения Праздника красок Холи в День молодежи 2015 года.

На первом оргсобрании молодежи присутствовали десятки активных деятелей города. Они высказали массу интересных идей, каждую из которых организаторы зафиксировали и планируют проработать.

Так, в рамках празднования Дня молодежи в 2016 году среди прочих предложены следующие проекты:

И это далеко не все идеи, которые проработают организаторы праздника в этом году. Каждая идея уже имеет своих инициаторов, поэтому шансы на ее реализацию - очень высоки. Оргсобрания будут проходить еженедельно, чтобы организаторы того или иного события могли обратиться за помощью к оргкомитету праздника, а активные люди города могли найти идею, в реализации которой они готовы помочь.

Активно обсуждался вопрос приглашения в город звездных групп. Напомним, в 2015 году празднование Дня молодежи сопровождалось неприятным событием:

Также была высказана идея собрать средства на приглашение популярной звезды: с помощью краудфандинга (сбора средств) молодежь Нижнего Тагила может сама решить, кто будет выступать на Дне молодежи.

Если 10 000 человек сбросятся по 50 рублей, у нас будет 500 000 на хорошую звезду! -- предложил Виктор Зайцев, редактор местного телеканала.

Идея самостоятельно выбрать звезду нашла у присутствующих одобрение. Однако организаторам предстоит большая работа по реализации каждого проекта, поэтому они приглашают на собрания всех активных жителей Нижнего Тагила, готовых сделать празднование Дня молодежи интересным и полезным для самой молодежи событием. Следить за новостями можно на портале TagilCity.ru и в официальной группе события.