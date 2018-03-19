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Икона Богородицы «Всецарица» прибыла в Нижний Тагил 19 марта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Икона Богородицы «Всецарица» прибыла в Нижний Тагил 19 марта

19 марта, 14:40Свободное время
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