Военно-поисковое объединение в Нижнем Тагиле отметило 20-летний юбилей
19 марта, 19:20Свободное время
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Военно-поисковой отряд «Соболь» в марте 2018 года отметил свой 20-летний юбилей. За свою работу его участники получили благодарности от Общественной палаты РФ и Почетную грамоту Главы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильскому военно-поисковому отряду «Соболь» в 2018 году исполнилось 20 лет. С юбилеем его участников поздравил замглавы администрации города Валерий Суров, также «соболята» получили благодарственные письма от Общественной палаты РФ и Почетную грамоту Главы Нижнего Тагила.
Участники военно-поискового методико-воспитательного объединения им. Героя России Василия Юрьева со дня своего основания посетили более 29 поисковых экспедиций.
Они нашли и торжественно захоронили останки 1 299 офицеров Красной Армии и солдат, числившихся пропавшими без вести. Архивная работа отряда помогла установить сведения о 510 пропавших тагильчанах, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
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