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Военно-поисковое объединение в Нижнем Тагиле отметило 20-летний юбилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Военно-поисковое объединение в Нижнем Тагиле отметило 20-летний юбилей

19 марта, 19:20Свободное время
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