«Встреча выпускников» КВН впервые пройдет в Екатеринбурге

Столицу Урала посетят легенды команд КВН, а также Александр Масляков. Встреча состоится 3 сентября на площадке «Екатеринбург-Экспо». Предшествовать телесъемке будут репетиции, которые пройдут в период с 20 августа по 2 сентября. Мэрия Екатеринбурга потратит на организацию мероприятия 20 миллионов рублей.