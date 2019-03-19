«Встреча выпускников» КВН впервые пройдет в Екатеринбурге
Сегодня, 13:58Свободное времяФото: Международный Союз КВН
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В Екатеринбурге осенью 2019 года впервые пройдет «Встреча выпускников» КВН.
Сюжеты: Екатеринбург
Столицу Урала посетят легенды команд КВН, а также Александр Масляков. Встреча состоится 3 сентября на площадке «Екатеринбург-Экспо». Предшествовать телесъемке будут репетиции, которые пройдут в период с 20 августа по 2 сентября. Мэрия Екатеринбурга потратит на организацию мероприятия 20 миллионов рублей.
Ранее «Встречи выпускников» клуба веселых и находчивых проходили в Сочи, впервые они перенесены в другой город. Список команд, которые примут участие в мероприятии, пока не оглашен, пишет Е1.
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