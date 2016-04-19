В Нижнем Тагиле путевку в Санкт-Петербург в честь своего 25-летия разыграла компания «Тагилтурист» (ФОТО, ВИДЕО)

Многие наши клиенты ездят отдыхать с помощью «Тагилтуриста» уже по 10, 15 и даже 20 лет подряд. Некоторые семьи отдыхают с нами уже двумя и тремя поколениями. Нам очень приятно, что люди доверяют нам самое важное - свой отпуск говорит Елена Шибанова, директор туристической фирмы.

Приглашенные партнеры-туроператоры «Музенидис трэвэл», «Европорт», PAC GROUP рассказали гостям о странах и видах отдыха, который каждый турист может выбрать в офисе компании-именинника:

Все гости стали участниками розыгрыша большого числа подарков: тагильчане получили сувениры из самых разных уголков планеты. А кому-то повезло еще больше: несколько заядлых туристов выиграли подарочные сертификаты на услуги компании «Тагилтурист».

Однако самым главным призом стала путевка в северную столицу России - Санкт-Петербург.

Гости в свою очередь тоже поблагодарили коллектив компании, которая уже четверть века занимается в Нижнем Тагиле организацией отдыха. Самые верные туристы компании подарили множество самых разных подарков: среди поздравлений звучали стихи о «Тагилтуристе», песни и слова искренней благодарности.

Среди подарков было море цветов, хрустальная медаль и даже картина ручной работы - на радушный прием компании-юбиляра гости ответили не менее теплыми и искренними поздравлениями. А одним из самых ярких признаний стала простая, но очень емкая фраза одного из клиентов: