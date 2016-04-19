За фотографию ямы на дороге Нижнего Тагила можно получить награду
Многих тагильчан волнуют ямы на дорогах, и почти каждый автомобилист хочет, чтобы ям не было. С 18 апреля каждый тагильчанин может помочь в борьбе за ровные дороги и даже получить за это награду. На портале TagilCity.ru начался фотоконкурс на самую устрашающую, глубокую и широкую яму на дороге. Победители получат сертификаты различного номинала от компании «Маслобаза».
Если вы увидели на дороге яму, но не простую, а «королевскую», вооружитесь фотоаппаратом и сделайте несколько фотографий, выбрав хороший ракурс. На конкурс принимаются три фотографии, причем это могут быть как фотографии одной ямы, так и три фотографии разных ям.
Чтобы было понятно, где вам повезло встретить особенную яму, сделайте при помощи графического редактора надпись на фотографии, в которой укажите адрес или поясните, где находится яма. Это обязательное требование, ведь потом фотоснимки будут переданы в соответствующие дорожные службы Нижнего Тагила. Брать фотографии из интернета нельзя.
После 1 мая, когда завершится конкурс, экспертное жюри оценит фотоуспехи участников конкурса и определит победителей. Быть может, скоро дороги Нижнего Тагила починят и фотографировать станет нечего, поэтому стоит поторопиться с участием.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru