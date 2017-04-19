К Библионочи Одноклассники и портал «Культура.РФ» запустили архив с аудиокнигами русских классиков

В разделе «Музыка» социальной сети можно прослушать произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого и других классиков русской литературы в исполнении легендарных советстких актеров - Сергея Юрского, Иннокентия Смоктуновского, Фаины Раневской, Ростислава Плятта, Осипа Абдулова, Бориса Ливанова.

В данный момент для прослушивания доступны 30 аудиокниг. В дальнейшем Министерство культуры и Одноклассники планируют пополнять архив новыми произведениями. Аудиокниги предоставлены компанией «Мелодия».

В дни проведения Библионочи, 21 и 22 апреля, подписчики сообщества портала «Культура.РФ» в Одноклассниках смогут принять участие в конкурсе и рассказать о своей любимой книге.

Также в группе «Культуры.РФ» специально к Библионочи запустилась интерактивная карта событий акции. Пользователи смогут найти на карте мероприятия крупнейших библиотек в разных городах России.

Библионочь - это всероссийская ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению. Проходит во второй декаде апреля (дата проведения акции приурочена ко Всемирному дню книги и авторского права). Поддерживающие акцию библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

Одноклассники — развлекательная социальная сеть с аудиторией более 73 миллионов человек в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. ОК — первая соцсеть по просмотрам видео в рунете (comScore) и крупнейшая сервисная платформа, позволяющая слушать музыку, осуществлять денежные переводы, продавать товары, играть в игры и смотреть трансляции значимых в мире событий.

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, рассказывающий об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. На портале собраны статьи, фотографии, цитаты и справочные заметки, мультимедийные проекты, архив российских художественных, документальных и анимационных фильмов, редких спектаклей разных лет, общеобразовательных лекций и классической литературы. Здесь можно совершить виртуальное путешествие по сотням музеев страны, увидеть достопримечательности и туристические маршруты многих городов России, узнать о главных культурных событиях во всех регионах. Все архивы и материалы бесплатны. Куратор проекта — Министерство культуры Российской Федерации.