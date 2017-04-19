Первоклассники получили уроки личной безопасности от полицейских Нижнего Тагила (ФОТО)
19 апреля 2017, 09:10Свободное время
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В Нижнем Тагиле накануне к первоклассникам из Политехнической гимназии наведался десант Общественников и полицейских. Важные гости рассказывали ребятам о личной безопасности в различных жизненных ситуациях.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ученикам рассказали о Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что каждый имеет прав на жизнь, её охрану, а также на охрану здоровья, чести и достоинства.
Также первоклассники узнали об антитеррористической безопасности и мерах предосторожности, когда рядом нет взрослых. Ребятам напомнили о том, куда следует звонить, если они потерялись.
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Первоклассники и преподаватели поблагодарили общественников и сотрудников полиции за интересную встречу громкими аплодисментами. В заключении члены общественного совета выразили надежду на то, что это встреча пойдет детям только на пользу, ведь «предупрежден — значит вооружен!» рассказали в пресс-службе МВД.
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