Где позавтракать в Дюссельдорфе

Но особенно стоит остановиться на кухне Дюссельдорфа, ведь она не менее популярная достопримечательность города, чем все его замки, музеи и дворцы. Поэтому, если вы собираетесь лететь в Дюссельдорф, и не знаете, где можно вкусно позавтракать, наша подборка вам поможет.

Heinemann Conditorei Confiserie

Это кафе-кондитерская понравится каждому, кто любит вкусно перекусить. Здесь, как вы уже догадались, можно не только полноценно позавтракать, но и заказать аппетитный десерт к кофе или чаю.

Средний чек за завтрак на двоих (омлет, салат, нарезка лосося, сыра и ростбифа, хлебная корзина, джем, масло) обойдется в 20 евро.

Адрес: Bahnstrasse, 16.

Время работы: пн-сб 9:00-20:00.

Covent Garden Coffee House

Отличное место для легкого, но сытного завтрака: в кафе подают не только кофе и чай со всевозможными пирожными и круассанами к ним, но и соки, салаты и ну очень вкусные бутерброды! Подойдет даже вегетарианцам.

Адрес: Bilker Allee, 126.

Часы работы: пн-чп 7:00-20:00, пт 7:00-22:00, сб 9:30-22:00, вс 9:30-20:00.

Bazzar Caffe

В этом заведении вам предложат несколько вариантов завтрака на выбор (как правило, включающие в себя хлеб, сыр с ветчиной, круассаны и йогурт с фруктами).

И конечно, вкусный ароматный кофе.

Адрес: Heinrich-Heine Allee, 53.

Открыто с пн по сб с 8:00 до 23:00, в вс с 9:00 до 23:00.

Suli’s Cafe

Неплохой вариант, чтобы вкусно, легко и недорого позавтракать. В меню салаты, рыбная/сырная/мясная нарезки, а также разнообразные напитки и десерты.

Адрес:Tussmannstrasse, 5.

Открыто: вт-пт 10:00-18:00, сб и вс 9:00-18:00.

Muggel

Если на завтрак вы предпочитаете что-то посерьезнее салатика и сэндвича с кофе, то кафе Muggel на Dominikanerstrasse, 4 как раз ваш выбор. Помимо традиционных салатов-бутербродов, в меню паста, картофель с мясом и овощами, омлет, рыбные блюда и многое другое.

Время работы: пн-чт 8:30-01:00, пт 8:30-02:00, сб 9:00-02:00, вс 9:00-01:00.

Ab Der Fisch

Еще одно отличное местечко на Moltkestrasse, 124, если вы признаете только сытные плотные завтраки, и притом по демократичной цене.

Можно выбрать один из комплексных завтраков - например, баварский, итальянский или северный - и дополнить все это великолепие вкуснейшим кофе. Порции порадуют размером, обслуживание - быстротой, а цены - демократичностью.

Работает: пн-чт 9:00-1:00, пт-сб 9:00-2:00, вс 9:00-00:00.