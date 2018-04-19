Где позавтракать в Дюссельдорфе
Дюссельдорф - это настоящий рай для любого туриста: тут вам и неповторимая старинная архитектура, и отличный шоппинг, и богатая культурная жизнь - музыкальные фестивали и карнавалы. Довольны будут все, как поклонники прекрасного (а в Дюссельдорфе немало интересных музеев), так и модники, и любители активного отдыха. А отличные отели на любой вкус сделают отдых еще более запоминающимся и комфортным.
Но особенно стоит остановиться на кухне Дюссельдорфа, ведь она не менее популярная достопримечательность города, чем все его замки, музеи и дворцы. Поэтому, если вы собираетесь лететь в Дюссельдорф, и не знаете, где можно вкусно позавтракать, наша подборка вам поможет.
Heinemann Conditorei Confiserie
Это кафе-кондитерская понравится каждому, кто любит вкусно перекусить. Здесь, как вы уже догадались, можно не только полноценно позавтракать, но и заказать аппетитный десерт к кофе или чаю.
Средний чек за завтрак на двоих (омлет, салат, нарезка лосося, сыра и ростбифа, хлебная корзина, джем, масло) обойдется в 20 евро.
Адрес: Bahnstrasse, 16.
Время работы: пн-сб 9:00-20:00.
Covent Garden Coffee House
Отличное место для легкого, но сытного завтрака: в кафе подают не только кофе и чай со всевозможными пирожными и круассанами к ним, но и соки, салаты и ну очень вкусные бутерброды! Подойдет даже вегетарианцам.
Адрес: Bilker Allee, 126.
Часы работы: пн-чп 7:00-20:00, пт 7:00-22:00, сб 9:30-22:00, вс 9:30-20:00.
Bazzar Caffe
В этом заведении вам предложат несколько вариантов завтрака на выбор (как правило, включающие в себя хлеб, сыр с ветчиной, круассаны и йогурт с фруктами).
И конечно, вкусный ароматный кофе.
Адрес: Heinrich-Heine Allee, 53.
Открыто с пн по сб с 8:00 до 23:00, в вс с 9:00 до 23:00.
Suli’s Cafe
Неплохой вариант, чтобы вкусно, легко и недорого позавтракать. В меню салаты, рыбная/сырная/мясная нарезки, а также разнообразные напитки и десерты.
Адрес:Tussmannstrasse, 5.
Открыто: вт-пт 10:00-18:00, сб и вс 9:00-18:00.
Muggel
Если на завтрак вы предпочитаете что-то посерьезнее салатика и сэндвича с кофе, то кафе Muggel на Dominikanerstrasse, 4 как раз ваш выбор. Помимо традиционных салатов-бутербродов, в меню паста, картофель с мясом и овощами, омлет, рыбные блюда и многое другое.
Время работы: пн-чт 8:30-01:00, пт 8:30-02:00, сб 9:00-02:00, вс 9:00-01:00.
Ab Der Fisch
Еще одно отличное местечко на Moltkestrasse, 124, если вы признаете только сытные плотные завтраки, и притом по демократичной цене.
Можно выбрать один из комплексных завтраков - например, баварский, итальянский или северный - и дополнить все это великолепие вкуснейшим кофе. Порции порадуют размером, обслуживание - быстротой, а цены - демократичностью.
Работает: пн-чт 9:00-1:00, пт-сб 9:00-2:00, вс 9:00-00:00.
Конечно, это далеко не полный список мест в Дюссельдорфе, где можно позавтракать туристу, но в этом городе можно запросто отыскать приятное атмосферное местечко, куда захочется возвращаться снова и снова. Ну а отслеживать самые недорогие билеты в Германию вы сможете тут.