В Екатеринбурге названы лучшие воспитатели года

Мероприятие прошло 18 апреля на базе лицея №88 в Екатеринбурге. Участницы вначале готовили конкурсные презентации, а потом соревновались в конкурсе «Открытый микрофон», где отвечали на вопросы руководителя департамента образования Екатерины Симбирцевой.