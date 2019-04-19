В Екатеринбурге названы лучшие воспитатели года

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В столице Свердловской области завершился VIII городской конкурс «Воспитатель года». В финале приняли участие 40 конкурсанток, которые боролись за право именоваться лучшими в номинациях «Воспитатель» и «Педагог-психолог», сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие прошло 18 апреля на базе лицея №88 в Екатеринбурге. Участницы вначале готовили конкурсные презентации, а потом соревновались в конкурсе «Открытый микрофон», где отвечали на вопросы руководителя департамента образования Екатерины Симбирцевой.
В номинации «Воспитатель» победила Ольга Гурьева, представляющая детсад № 431. Главный приз в номинации «Педагог-психолог» завоевала Елена Таланова, работающая в детском саду №233.
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Конкурс проводится с 2012 года с целью повышения престижа профессии воспитателя дошкольного образовательного учреждения.
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