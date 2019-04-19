Жители Свердловской области чаще летают на Кипр самолетами «России»
Авиакомпания «Россия» стала крупнейшим перевозчиком между Кипром и Россией.
Почти половина россиян, прибывающих на Кипр, пользуются рейсами авиакомпании «Россия», следует из данных министерства туризма республики. На долю авиакомпании приходится 40% всего пассажиропотока между двумя государствами. В прошлом году «Россия» совершила 1,5 тысячи полетов в этом направлении.
Прямые рейсы совершались из 12 российских аэропортов, в том числе из Екатеринбурга. Самыми популярными стали рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на Ларнаку и Пафос.На данных маршрутах задействованы как самолеты Airbus А320 и Boeing 737-800, так и более вместительные авиалайнеры Boeing 747 и широкофюзеляжный Boeing 777-300 – они активно летают во время высокого туристического сезона летом и в начале осени.
Жители регионов, из которых нет прямых рейсов на Кипр, могут воспользоваться стыковочными рейсами с удобным временем пересадки в транзитном узле Санкт-Петербурга, сообщили в компании.
Статистика показывает, что Кипр по-прежнему популярен у туристов и бизнесменов из Свердловской области. В министерстве туризма республики это объясняют развитой сетью отелей с высококлассным европейским обслуживанием и упрощенной процедурой въезда для россиян.
В этом году авиакомпания «Россия» планирует сохранить пассажирооборот на кипрских маршрутах. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, прямые рейсы будут осуществляться из 8 городов, включая Екатеринбург. Из столицы Урала самолеты на Кипр будут летать ежедневно.«Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является одним из пяти крупнейших авиаперевозчиков страны. В 2018 году она обслужила 11 миллионов пассажиров. «Россия» удостоилась престижной премии в сфере воздушных перевозок Skyway Service Award. Авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит».