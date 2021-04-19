В конкурсе за фото на обложке MAXIM участвуют 20 девушек из Екатеринбурга

В конкурсе за фото на обложке MAXIM участвуют 20 девушек из Екатеринбурга
Сегодня, 10:50Свободное времяФото: Журнал MAXIM
20 участниц из Екатеринбурга участвуют во всероссийском конкурсе по выбору фото для обложки журнала MAXIM.

Мероприятие MISS MAXIM проводится среди жительниц России каждый год, начиная с 2006. Победительница получает возможность попасть на главную страницу издания.

Фото:Журнал MAXIM

В настоящий момент, в конкурсе зарегистрированы почти 350 участниц. Заявки принимаются до 26 апреля. Первая сотня по результатам голосования направится в Москву для участия в конкурсе. Там будут выбраны 10 финалисток. Итоги конкурса будут подведены в июле 2021 года.

За победу борются екатеринбурженки от 19 до 38 лет.

Напомним, 10-летняя школьница из Екатеринбурга выиграла на конкурсе красоты «Мисс Мира 2021» в Москве.

Сюжеты:
Екатеринбург
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