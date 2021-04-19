В конкурсе за фото на обложке MAXIM участвуют 20 девушек из Екатеринбурга

Мероприятие MISS MAXIM проводится среди жительниц России каждый год, начиная с 2006. Победительница получает возможность попасть на главную страницу издания.
В настоящий момент, в конкурсе зарегистрированы почти 350 участниц. Заявки принимаются до 26 апреля. Первая сотня по результатам голосования направится в Москву для участия в конкурсе. Там будут выбраны 10 финалисток. Итоги конкурса будут подведены в июле 2021 года.
За победу борются екатеринбурженки от 19 до 38 лет.
Напомним, 10-летняя школьница из Екатеринбурга выиграла на конкурсе красоты «Мисс Мира 2021» в Москве.