В конкурсе за фото на обложке MAXIM участвуют 20 девушек из Екатеринбурга

В настоящий момент, в конкурсе зарегистрированы почти 350 участниц. Заявки принимаются до 26 апреля. Первая сотня по результатам голосования направится в Москву для участия в конкурсе. Там будут выбраны 10 финалисток. Итоги конкурса будут подведены в июле 2021 года.